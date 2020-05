VIDEO. Aux Etats-Unis, l’harmoniciste français qui fait swinguer son quartier de Washington

Frédéric Yonnet offre un concert hebdomadaire aux habitants de son quartier de Washington. Mai 2020 (GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE)

Installé aux Etats-Unis depuis une vingtaine d’année, le musicien Frédéric Yonnet, 47 ans, a accompagné sur scène les plus grands, de Prince à Stevie Wonder. On a vu aussi l’harmoniciste sur les podiums de la campagne de Barack Obama en 2016. Mais à cause de l’épidémie de Covid-19 qui frappe le pays, Yonnet est confiné depuis deux mois et demi chez lui à Washington, cette ville très musicale qui a notamment vu naître Duke Ellington.

Pour passer le temps, Yonnet a eu une idée : réunir son groupe chaque dimanche ou presque, dans une maison désaffectée attenante à la sienne. Au premier étage, il a installé un studio de répétition où chaque musicien est protégé par des bâches en plastique. Et quand vient l’heure du concert, il ouvre les fenêtres, se connecte sur ses réseaux sociaux, et offre au voisinage et à tous ceux qui le suivent sur internet (des milliers de fans) deux heures de musique gratuite.

GREGORY PHILIPPS / RADIO FRANCE

Les voisins se rassemblent, sur le trottoir, à distance. Lucia confie : "Cela fait tellement bien d’être dehors, de voir d’autres êtres humains". Richard, le voisin d’en face : "Je suis heureux et fier de Fred, de ce qu’il apporte à la communauté." Anton, un autre voisin, explique qu’avec ces concerts, il a l’impression que sa vie retrouve un peu de normalité.

Souvent, le spectacle se termine dans la rue. C’est un moment joyeux et festif, qui permet - un peu - d’oublier les chiffres terribles de cette épidémie aux Etats-Unis. Fred Yonnet confie qu’il a hâte de repartir en tournée, avec son groupe ou pour accompagner les stars américaines de la musique. Mais en attendant, il fait swinguer ce pâté de maison de Constitution Avenue.