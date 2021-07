Vendée : des clusters de Covid-19 dans les campings

La propagation du virus s'accélère dans les zones touristiques : 22 foyers de contaminations ont été détectés dans des campings de Vendée. Au total, 89 cas positifs ont été recensés dans le département, en majorité des employés saisonniers. "Une qui se sentait un peu fébrile a fait un autotest, elle s'est rendu compte qu'elle avait le Covid. J'ai envoyé tout le personnel saisonnier se faire tester, c'est là qu'on a eu quelques cas et on les a isolés", explique Thierry Trouvé, directeur d'un camping à Saint-Hilaire-de-Riez (Vendée).



Retour au masque en extérieur

Un pass sanitaire et des tests PCR négatifs sont désormais exigés pour accéder au camping. En Vendée, le taux d'incidence ne cesse d'augmenter, avec plus de 81 cas pour 100 000 habitants - le seuil d'alerte étant de 50 cas pour 100 000. Pour lutter contre la reprise de l'épidémie, 22 communes du littoral doivent porter le masque en extérieur. Malgré la chaleur, les vacanciers l'acceptent plutôt bien, "on va essayer d'avoir un peu de civisme, ce n'est pas agréable, on a chaud", témoigne une touriste. À la plage, le masque ne sera pas obligatoire, mais l'alcool et la musique sont interdits pour éviter la tentation des fêtes.