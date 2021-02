Variants du Covid-19 : de centaines de cas détectés en Moselle, reconfinement local envisagé

Le département de la Moselle est sous haute surveillance, a annoncé le ministre de la Santé, Olivier Véran, jeudi 11 février. De nombreux cas de variants du Covid-19 ont été recensés. "Si ces variants sud-africain et brésilien étaient détectés dans plusieurs départements, c’était à chaque fois des petits foyers de contamination, des clusters, mais ce n’est pas le cas de la Moselle, explique le journaliste Jean-Baptiste Marteau, en direct du ministère de la Santé à Paris. Plus de 300 cas ont été détectés ces quatre derniers jours, auxquels il faut ajouter 200 autres cas détectés les jours précédents". Ces variants se sont donc largement propagés dans le département, selon Olivier Véran.

Reconfinement local envisagé

"Il y a une inquiétude car ces variants sont beaucoup plus agressifs, et on a constaté des cas de réinfection avec ce variant", ajoute le journaliste. Olivier Véran se rendra sur place vendredi 12 février afin de rencontrer les élus locaux, le préfet et l’Agence régionale de santé. Un reconfinement local est envisagé.



