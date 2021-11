Covid-19 : "On peut craindre un échappement vaccinal" avec l'apparition du variant Omicron selon un spécialiste

"On peut craindre un échappement vaccinal" avec l'apparition de nouveaux variants comme Omicron, a réagi sur franceinfo Mathieu Molimard, chef du service de pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux, après que l'OMS a classé ce variant apparu en Afrique du Sud comme "préoccupant". Pour lui, un tel phénomène n'a pas encore été observé "jusque-là", notamment grâce à la vaccination.

Pour Mathieu Molimard, il faudra du temps pour connaître précisément la dangerosité de ce nouveau variant. "Le temps scientifique est décorrélé du temps politique, il va falloir nous laisser quelques semaines mais le problème est que ce variant est apparu dans des pays où la vaccination est faible", pointe-t-il, rappelant l'importance de vacciner au niveau mondial.

"Ce nouveau variant est autant une menace que le variant Delta pour les gens qui ne sont pas vaccinés, il faut absolument se vacciner" Mathieu Molinard, chef du service pharmacologie médicale du CHU de Bordeaux franceinfo

Les variants comme Delta ou Omicron apportent des modifications sur la protéine Spike ciblé par le vaccin, "ce qui peut être nécessaire, c'est d'augmenter le nombre d'anticorps, c'est l'une des justifications de faire une dose de rappel."

Concernant cette dose de rappel, Mathieu Molimard a rappelé que cette dose ne provoquait pas plus d'effets indésirables que les deux premières, et qu'il était tout à fait possible de "croiser les vaccins" Moderna et Pfizer.