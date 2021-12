Covid-19 : Omicron serait plus contagieux, mais moins dangereux

Depuis sa détection il y a deux semaines en Afrique du Sud, les scientifiques tentent de percer les mystères du variant Omicron. Ils commencent à émettre quelques hypothèses. Il serait vraisemblablement plus contagieux que le variant Delta. Ses mutations plus rapides et nombreuses rendraient le virus plus transmissible. Mais c'est sa dangerosité qui inquiète le monde entier. Selon le conseiller du président américain sur la crise sanitaire, "il est quasiment certain qu'il n'est pas plus grave que Delta". "Il y a quelques signes montrant qu'il se pourrait même qu'il soit encore moins sévère", a ajouté Anthony Fauci.



Peu de décès dus à Omicron

Parmi ces signes, le fait que le bond des infections en Afrique du Sud n'ait entrainé que très peu de nouvelles admissions à l'hôpital et très peu de décès. En revanche, de nombreux cas de réinfection ont été signalés. Même vaccinés, sommes-nous protégés contre Omicron ? D'après l'Institut africain de recherche sur la santé, l'essentiel est que les vaccins semblent conserver leur efficacité contre les formes graves. Des études sont en cours dans le monde.