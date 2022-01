Covid-19 : les restrictions sanitaires chez nos voisins européens

Certains pays relâchent la pression face à la forte baisse du nombre de contaminations comme en Angleterre. "Boris Johnson a créé la surprise en annonçant qu'il lèverait la plupart des restrictions sanitaires la semaine prochaine car les contaminations sont en forte baisse. À Madrid (Espagne), les chiffres ne s'améliorent pas, mais là aussi, le gouvernement envisage de réduire les mesures car il estime qu'il faut apprendre à vivre avec le virus", rapporte Julien Gasparutto, correspondant à Bruxelles pour France Télévisions.

Restrictions importantes en Allemagne et aux Pays-Bas

En Allemagne, c'est une tout autre stratégie, les autorités mettent la pression sur les non-vaccinés. "Ceux qui ont fait ce choix doivent faire face à d'importantes restrictions. Ils ne peuvent plus aller dans les bars ou dans les restaurants. Aux Pays-Bas, les cafés et les restaurants sont fermés depuis plusieurs semaines et ils le resteront au moins jusqu'à la semaine prochaine. Le gouvernement a tout juste consenti à rouvrir les magasins non-essentiels, mais le pays reste l'un des plus stricts d'Europe", ajoute Julien Gasparutto.