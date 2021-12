Covid-19 : face à Omicron, des soignants plaident pour reporter le retour en classe des élèves

"Nous, professionnels de santé (...) sommes très inquiets du niveau actuel de circulation virale du coronavirus parmi les enfants et adolescents en âge scolaire." Dans une tribune publiée, dimanche 26 décembre, par le Journal du Dimanche, 50 professionnels de santé appellent à une rentrée scolaire à distance, et un report du retour en classe des élèves à une date indéterminée où les "indicateurs sanitaires" auront retrouvé un niveau moins inquiétant.

S'adressant au ministre de la Santé Olivier Véran, ils lui demandent de reprendre la main sur les mesures sanitaires dans l'enseignement, prérogative de Jean-Michel Blanquer, et d'élaborer un nouveau protocole.

Au vu des chiffres de l'épidémie, "depuis début novembre, plus de 300 000 enfants et adolescents ont été confirmés positifs au Covid-19", ils alertent également sur le fait que les hospitalisations d'enfants en services conventionnels et en soins intensifs, "ont dépassé les pics de toutes les vagues précédentes, avec plus de 800 enfants de moins de 10 ans et 300 adolescents de 10 à 19 ans hospitalisés en six semaines". Ils s'inquiètent aussi "d'une vague inédite dans les semaines à venir" d'avoir à prendre en charge des enfants atteints de syndrome inflammatoire multi-systémique (Pims), une forme grave du Covid-19 spécifique aux enfants.