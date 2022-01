Covid-19 : 305 322 nouveaux cas confirmés et 24 154 patients hospitalisés jeudi

Ils sont un peu plus de 24 000 patients hospitalisés, jeudi 13 janvier. Le nombre de nouveaux cas confirmés de Covid-19 s'élève à 305 322, soit 56 397 de moins que la veille (361 719), selon les chiffres publiés par Santé publique France. Du côté des hôpitaux, ces derniers comptent actuellement 24 154 patients atteints du Sars-Cov-2, contre 23 889 mercredi, dont 2 513 ont été admis en 24 heures. Un chiffre plus important que la semaine dernière, puisqu'il y a une semaine, environ 21 169 du Covid étaient hospitalisés.

Le nombre de patients a légèrement baissé en soins critiques, qui traitent les cas les plus graves, notamment en réanimation, avec 3 939 malades (3 985 la veille et 3 759 il y a une semaine), dont 334 nouvelles admissions.

Plus de 30 millions de personnes ont reçu une dose de rappel

En 24 heures, 227 personnes ont été emportées par la maladie, portant le nombre total de décès à 126 530 depuis le début de l'épidémie.

Côté vaccination, 53,46 millions de personnes ont reçu au moins une injection (79,3% de la population totale) et plus de 52 millions sont complètement vaccinées (77,4% de la population). De plus, 30,5 millions de personnes ont reçu une dose de rappel.