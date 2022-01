Variant Omicron : le dépistage massif est-il vraiment nécessaire ?

Faut-il continuer à faire autant de tests, ou faut-il laisser le virus faire son chemin ? Cette surprenante question est de plus en plus répandue et certains virologues affirment que le dépistage de masse n'est plus nécessaire. "Omicron est partout aujourd'hui, donc tester à tout-va pour moi, n'est plus forcément très intéressant au niveau virologique puisque l'on sait qu'à partir du moment où une personne a une symptomatologie respiratoire particulière, c'est sans doute dû à Omicron", explique Vincent Enouf, le directeur adjoint du Centre national de référence des infections respiratoires, à l'Institut Pasteur.

Le dépistage important pour observer l'évolution du Covid-19

Les médecins urgentistes ne sont pas de cet avis et continuent à avancer que les dépistages sont bien nécessaires pour évaluer l'évolution du virus et de son nouveau variant. "Le fait de pouvoir tester les patients, ça reste un outil qui est important en termes de tracing au niveau de l'évolution de l'épidémie au niveau de la population", déclare Emmanuelle Seris, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France.