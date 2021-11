Variant Omicron du Covid-19 : plusieurs cas suspects en France

C’est une nouvelle menace qui vise la France. Alors que l’épidémie de Covid-19 touche de nombreuses personnes dans le pays, le variant Omicron pourrait avoir fait son entrée dimanche 28 novembre. "On est encore au stade du criblage. On a plusieurs cas possibles, une dizaine. À ce stade, on est sur des cas possibles", affirme le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, sur CNews. Des diagnostics vont être passés afin de déterminer s’il s’agit bien du variant.

"Trop tôt pour dire s’il est plus contaminant ou plus virulent "

Identifié en Afrique du Sud, le variant Omicron inquiète les scientifiques. Ils se demandent s’il est capable de remplacer le variant Delta, prépondérant en Europe. "Il est trop tôt pour dire s’il est plus contaminant ou plus virulent, mais si on regarde déjà toutes les mutations qu’il comporte, effectivement il est placé à un niveau qui peut impacter la transmissibilité et également l’échappement à la réponse immunitaire", déclare la professeure Samira Fafi-Kremer du laboratoire de virologie médicale à l’hôpital universitaire de Strasbourg (Bas-Rhin). Pour l’instant, selon le ministre de la Santé, Olivier Véran, la présence de ce nouveau variant n’impacte pas le profil de cette cinquième vague épidémique.