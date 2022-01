Variant Omicron : des hôpitaux mettent en place l’oxygénation à domicile

Depuis début janvier 2022, un retraité vit sous oxygène à cause d’une contamination au Covid-19. Il a pu rentrer chez lui et être oxygéné à domicile, sous surveillance. Une infirmière passe matin et soir. "C’est exactement comme à l’hôpital, le même suivi, rien ne change", explique Jeannick Noël, infirmière libérale. En cas d’aggravation, le patient est hospitalisé d’urgence.



Un bilan positif

À l’hôpital d’Argenteuil (Val-d’Oise), les lits doivent être libérés le plus vite possible face à la vague du variant Omicron. Un patient de 47 ans est arrivé mardi 11 janvier aux urgences. Il est évalué, et remplit les critères pour être lui aussi oxygéné à domicile. Ainsi, une centaine de patients ont pu rentrer chez eux. L’oxygénation à domicile a été mise en place dès la 5ème vague à l’hôpital d’Argenteuil, et le bilan est positif : aucun décès, et 24 réhospitalisations sur 301 patients.