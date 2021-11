Variant Omicron, cinquième vague : « Je n’ai pas d’inquiétudes pour la croissance française », assure Bruno Le Maire

La reprise économique qui s’annonçait est-elle menacée par la cinquième vague de contaminations au Covid-19 et la découverte d’un nouveau variant ? "Je n’ai pas d’inquiétudes pour la croissance française. Elle est solide, elle repose sur des fondamentaux qui sont bons. Mes vraies inquiétudes sont ailleurs : sur les difficultés d’approvisionnement que rencontrent beaucoup de secteurs comme le BTP ou les travaux publics. Elle porte aussi sur les difficultés de recrutement, dans l’hôtellerie ou dans la restauration. Et, enfin, mon inquiétude porte sur les tensions inflationnistes qui résultent de ces goulets d’étranglement", explique Bruno Le Maire, ministre de l’Economie et invité des "4 Vérités" de France 2, lundi 29 novembre.

"Là pour protéger les salariés et les entreprises"

Si les circonstances sont fondées, le quoi qu’il en coûte peut-il être remis en place ? "Nous serons toujours là, en toutes circonstances, pour protéger les salariés et les entreprises", assure Bruno Le Maire. Le ministre de l’Economie précise également que le durcissement de la procédure de contrôle des investissements étrangers dans les secteurs stratégiques sera prolongé d’un an.