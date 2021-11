Variant Omicron : Bruxelles appelle les Européens à mettre d'urgence à jour leur vaccination contre le Covid-19

Danemark, Pays-Bas, Suisse, Allemagne et Belgique : la variante Omicron du coronavirus Covid-19 est déjà détectée dans plusieurs pays européens et en France et se répand comme une traînée de poudre. Après avoir décidé de la suspension des liaisons aériennes avec l’Afrique australe, l’Union européenne est sur le pied de guerre pour lutter contre omicron et et estime qu’une course contre le temps a démarré.

Selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour déterminer les conséquences des mutations d’omicron, les scientifiques et les laboratoires ont besoin de deux à trois semaines.

"Nous devons vraiment utiliser ce délai car il y a des mesures de précaution que nous pouvons prendre. D’abord et avant tout, la plus haute priorité est de vacciner, vacciner, vacciner : rappel, rappel, rappel, autant que possible !" Ursula von der Leyen à franceinfo

"Ce rappel de vaccination élève le niveau d’anticorps et stimule les cellules-mémoire pour le Covid-19 donc c’est la police du système immunitaire que vous renforcez pendant ce temps-là", insiste-t-elle. L’été dernier, la commission européenne a conclu un contrat avec BioNTech-Pfizer pour 1,8 milliards de doses de son vaccin contre le coronavirus. Et une clause de ce contrat stipule que si un variant devient incontrôlé, le laboratoire devra être capable d’adapter son vaccin en l’espace de cent jours.