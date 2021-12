Vaccins : des injections fréquentes et rapprochées mettent-elles en doute leur efficacité contre Omicron ?

Le gouvernement continue de tout miser ou presque sur la vaccination, et l’hypothèse d’une quatrième dose est déjà évoquée. Ces injections de plus en plus fréquentes et rapprochées mettent-elles en doute l’efficacité des vaccins contre Omicron ? Le médecin et journaliste Damien Mascret fait le point sur la question.

"On garde quand même une très bonne efficacité contre les formes graves", rassure Damien Mascret. En revanche, le vaccin est un peu moins efficace contre les contaminations avec le variant Omicron. "Avec le variant Delta, rappelle le journaliste, on s’était aperçus qu’après six mois, après la deuxième dose, on était environ à 60% d’efficacité. (…) Et avec le rappel, on remontait à 90%."

Un rappel dès le troisième mois

Avec Omicron, c’est différent. "Si on attend six mois, cette fois-ci, l’efficacité est inférieure à 20% contre les infections", prévient Damien Mascret. On s’aperçoit que si on faisait ce rappel dès le troisième mois, lorsqu’on est à 40% d’efficacité, "peut-être qu’on pourrait regagner 70, 80% d’efficacité contre les infections, ce qui limiterait la circulation du virus, la hauteur de la vague", détaille le journaliste.

