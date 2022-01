Système immunitaire, variant Omicron, vaccin... : Le 13 Heures répond à vos questions

Comme chaque mercredi, le JT de 13 Heures répond aux questions des enfants, et des grands. Le variant Omicron et le vaccin continuent à interroger les Français.

La vaccination contre le Covid-19 est au cœur des interrogations des Français. Après trois doses de rappel, certains se demandent combien de doses ils devront encore se voir administrer. "En France, la question de la quatrième dose n’est pas encore à l’ordre du jour. Mais de plus en plus d’experts pensent que l'on pourrait passer à terme à une vaccination saisonnière, régulière, comme on le fait pour la grippe", explique le journaliste Anthony Jolly sur le plateau du 13 Heures, mercredi 19 janvier.



Pas d'immunité face à une nouvelle mutation du virus

Le virus interroge également les Français, et plusieurs se demandent s'il ne serait pas mieux que tout le monde le variant Omicron une bonne fois pour toutes, afin de se protéger de toute nouvelle mutation à venir. "Est-ce que ça nous protège d’un autre variant ? Oui et non (...) Si l’on a déjà été infecté par Omicron par exemple, notre système immunitaire va s’en souvenir et va pouvoir combattre le virus (...) Mais il y a toujours un risque que ce nouveau variant contourne l’immunité acquise, et là notre protection ne serait plus suffisante", souligne Anthony Jolly.