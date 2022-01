Rentrée des classes : détail des nouvelles règles sanitaires dans les écoles

C'est déjà la fin des vacances, et le retour dans les salles de classe. Lundi 3 janvier, la rentrée se fera avec de nouvelles règles sanitaires dans les classes de primaire. En voici le détail.

Pour la rentrée des classes, lundi 3 janvier, de nouvelles règles sanitaires font leur apparition. Les tests seront favorisés, en lieu et place des classes. "Aujourd'hui je préfère que ma fille soit à l'école avec les autres enfants plutôt qu'elle reste encore à la maison, qu'elle passe ses journées toute seule avec les deux parents qui travaillent", se réjouit un père de famille. Dès qu'un écolier de moins de 12 ans sera testé positif au Covid-19, tous ses camarades de classe devront se faire dépister, via un test PCR ou antigénique. Les résultats devront être négatifs pour un retour en classe. Les élèves devront ensuite réaliser un autotest, 2 et 4 jours après.

Les enseignants veulent être mieux équipés

Pour pallier les absences de professeurs, le ministre de l'Education a annoncé, dimanche 2 janvier, que les formations continues seront suspendues. Des contractuels et vacataires seront également recrutés. Plusieurs syndicats enseignants ont déposé des préavis de grève. Ils réclament notamment de meilleurs équipements pour se protéger contre le virus. Seulement 20% des écoles primaires sont en effet équipées des capteurs de CO2. Enfin, les réunions entre parents et professeurs se feront à distance, et les cafés en salle de professeurs devront être consommés assis.