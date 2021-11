Omicron : un variant plus contagieux ?

Le Conseil scientifique a donné une conférence de presse le matin du lundi 29 novembre, afin de répondre aux questions sur le variant Omicron. "Quand il y a beaucoup de mutations, il y a une probabilité qu'il y ait une moindre efficacité, d'une part au vaccin et d'autre part aux anticorps monoclonaux qu'on a commencé à utiliser comme traitement", explique le Professeur Yazdan Yadzanpanah, un des membres du Conseil scientifique.



Un premier cas détecté le 18 novembre en Afrique du Sud



Les huit cas suspects sont des voyageurs revenus d'Afrique australe ces quatorze derniers jours, et dont les prélèvements sont encore en cours d'analyse. Le Portugal et l'Espagne sont les derniers pays européens à avoir déclaré des cas. Un patient avait reçu une dose du vaccin Pfizer en Afrique du Sud. Le 18 novembre, il a été diagnostiqué comme porteur du variant Omicron. “J’ai eu mal à la tête puis j’ai eu de la fièvre, des courbatures, et aussi une grande fatigue. Je me sentais très faible”, témoigne-t-il.