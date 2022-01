DIRECT. Covid-19 : le "risque global" lié au variant Omicron est toujours très élevé, avertit l'OMS

C'est une annonce que l'on attendait pas. Michel Houellebecq, accompagné par le DJ et producteur électro Traumer, sera à l'affiche du Printemps de Bourges, qui a lieu du 19 au 24 avril. L'écrivain, qui vient de sortir Anéantir, a "dit oui tout de suite, c'est une des belles surprises, on voulait se faire rencontrer sphère littéraire et sphère musicale", a expliqué à l'AFP Boris Vedel, directeur de l'évènement. C'est un retour au Printemps pour l'auteur des "Particules élémentaires", qui s'y était déjà produit en 2000 avec Bertrand Burgalat (artiste et producteur réputé) et ses musiciens.