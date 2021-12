DIRECT. Covid-19 : plus de 7 000 vols annulés dans le monde durant le week-end de Noël à cause du variant Omicron

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Le "Boxing Day", nom aujourd'hui repris par le championnat de France de rugby, est à l'origine une tradition des championnats de football britanniques, qui jouent toujours le lendemain de Noël. Et là-bas aussi, le Covid-19 gâche la fête. Patrick Vieira, l'entraîneur français de Crystal Palace, ratera le match de son équipe à 16h après un test positif. Deux des huit rencontres du jour sont déjà annulées.





: La Chine durcit les restrictions dans la ville de Xi'an, déjà confinée depuis jeudi, et où vivent 155 des 206 personnes testées positives ces 24 dernières heures dans le pays. Les entreprises autres que les commerces alimentaires et les établissements de soin doivent fermer. Et les habitants ne pourront plus envoyer un membre de leur foyer dehors pour des courses de première nécessité que tous les trois jours, contre deux jusqu'ici.

: Bonjour ! Vous citez le taux de reproduction du site CovidTracker, qui est intéressant, mais est calculé à partir du décompte des hospitalisations. Il ne mesure donc pas tout à fait la même chose que le nombre de dépistages positifs, et reflète la dynamique de l'épidémie avec quelque temps de décalage. Mais une stagnation des hospitalisations est bien sûr une meilleure nouvelle qu'une hausse. Et si cette tendance se confirme dans quelques semaines, malgré l'explosion des contaminations observée ces jours-ci, ce sera peut-être un élément supplémentaire suggérant que le variant Omicron provoque moins de formes graves.

: Beaucoup de cas, mais le taux de reproduction du virus ne cesse de diminuer, 1,06 hier. Comment interpréter ? Une bonne raison d'espérer ou le variant va-t-il rebattre les cartes ?

: Bonjour @Mathieu. Je comprends votre point de vue, mais être asymptomatique n'empêche pas forcément de transmettre le virus. Par ailleurs, aucun indicateur ne permet de distinguer les cas symptomatiques. Il est évidemment intéressant, pour juger de la gravité de la situation, d'observer également les hospitalisations (qui semblent stagner) et les décès à l'hôpital (en hausse, mais à un rythme plus faible). En n'oubliant pas que les contaminations mettent quelque temps à provoquer des formes graves.

: Le plus important n’est pas le taux de positivité dans ce cas, mais le nombre de cas positifs avec symptôme.Là ce sont des positifs qui seraient passé au travers car asymptomatique.

: Un autre facteur complique peut-être la lecture des chiffres d'hier : le 24 décembre, certains professionnels n'ont pas réussi à transmettre les résultats des tests à l'Assurance maladie via le système SI-DEP pendant une partie de la journée. On peut se demander si une partie de ces résultats n'ont pas été comptabilisés hier, ou le seront aujourd'hui ou demain. A l'inverse, les jours fériés et les dimanches sont traditionnellement des jours où le nombre de tests pratiqués baisse car les lieux de dépistage sont fermés pour la plupart. Bref, pour mesurer plus précisément la dynamique de l'épidémie, il faudra sans doute observer les chiffres de la semaine prochaine.



: Bonjour et @Alex. Si la hausse des contaminations n'était due qu'à une augmentation du nombre de tests, on observerait une baisse du taux de positivité, le pourcentage de tests positifs par rapport au total. On ne connaît pas encore ce chiffre pour hier. La courbe du tableau de bord du gouvernement s'arrête au 22 décembre. Mais elle montre que le taux de positivité connaît au contraire une forte hausse depuis samedi dernier, parallèlement à la hausse du nombre de cas. Il faudra sans doute attendre lundi pour connaître le taux de positivité du 24 et du 25.

: Oui, mais le nombre de tests a été multiplié par combien lui de son côté. C'est important de le préciser ?

: Bonjour, est-ce que le chiffre extrême des contaminations d'hier serait en partie du à l'effet test avant Noël ?