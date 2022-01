Covid-19 : vers une fin de pandémie plausible en Europe ?

L’immunité collective contre le Covid-19 va-t-elle bientôt être atteinte en Europe ? Le variant Omicron pourrait avoir contaminé 60% de la population européenne d’ici mars. L’organisation mondiale de la Santé (OMS) suppose que la pandémie pourrait bientôt arriver à sa fin. Avec l’immunité obtenue en raison d’une infection ou du vaccin, Hans Kluge, directeur régional de l’OMS pour l’Europe, prévoit "une période de calme avant peut-être le retour du Covid-19 vers la fin de l’année mais pas nécessairement le retour de la pandémie".

La prudence reste de mise

130 millions d’Européens ont officiellement contracté le virus depuis le début de la pandémie et plus de 1,7 millions de personnes en sont décédées. La vague Omicron continue de se propager en Europe, le directeur Europe de l’OMS encourage donc toujours à se faire vacciner contre le Covid-19. Il insiste également sur le fait que le virus a surpris les scientifiques plus d’une fois et qu’il faut donc rester prudent.