Covid-19 : une rentrée avec de nouvelles règles sanitaires

Pour plus de 12 millions d’élèves, lundi 3 janvier marque la fin des vacances et le retour en classe. Une rentrée sous Covid-19 et avec un nouveau protocole sanitaire.

Pour de nombreux élèves, les tests PCR ou antigéniques vont devenir une habitude pour aller en cours. Un moment pas toujours agréable pour eux. Plus de tests afin de limiter les fermetures de classe, c’est l’objectif de l’Éducation nationale. Pour les enfants de moins 12 ans cas contacts, plus besoin de s’isoler. En revanche, ils devront effectuer 3 tests en 4 jours. PCR ou antigénique, le premier jour, puis il faudra attester sur l’honneur avoir réalisé deux autotests à J+2 et J+4. Pour les non-vaccinés, un isolement de 7 jours reste requis.



Les enseignants fulminent

Mis en place par l’Éducation nationale, ce protocole renforcé a pour but d’éviter la fermeture des classes, mais ne semble pas apprécié par les syndicats d’enseignants. Le SNES-FSU, principal syndicat enseignant a déposé un préavis de grève pour la semaine du 3 janvier. Sophie Vénétitay, professeure de SES et secrétaire générale adjointe du SNES-FSU explique que, malgré les discours alarmistes d’Olivier Véran, ministre de la Santé, et de Jean-Michel Blanquer, ministre de l'Éducation nationale, le protocole au collège et au lycée n’a pas vraiment évolué. Le syndicat souhaite la distribution de masques chirurgicaux pour les adultes et une politique de tests massive.