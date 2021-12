Covid-19 : quelles mesures pourraient être annoncées à l’issue du Conseil de défense sanitaire ?

Que va décider le gouvernement à l’issue du Conseil de défense sanitaire prévu lundi 27 décembre ? Alors que le nombre de contaminations ne cesse d’augmenter, plusieurs pistes sont sur la table pour endiguer la propagation du virus et éviter de mettre notre économie au ralenti.

Avec le variant Omicron qui se propage rapidement, la France a atteint un nombre record de 100 000 contaminations ces dernières 24 heures, dimanche 26 décembre. Alors comment faire face à la cinquième vague ? Le gouvernement devrait annoncer de nouvelles mesures lundi 27 décembre. D’abord, la durée d’isolement pourrait être réduite. Aujourd’hui, elle est de sept jours quand on est cas contact avec Omicron et 17 si on partage le domicile de la personne contaminée.

Des scientifiques veulent des mesures plus fortes

Mais cette stratégie ne semble pas tenable. Un épidémiologiste alerte sur le risque de paralysie de l’économie. Une personne positive contamine environ 10 personnes. À un rythme actuel de 100 000 cas positifs par jour, il y aurait donc un million de cas contacts quotidiens. La France se retrouverait donc avec plusieurs millions d’arrêts maladie par jour. Alors certains scientifiques veulent des mesures plus fortes.