Covid-19 : pourquoi le nombre de cas augmente-t-il en France ?

Lundi 21 mars, les cas de Covid-19 repartent à la hausse dans l'ensemble de la France. "Il y a un relâchement des gestes barrières, ça c'est évident", explique le journaliste et médecin Damien Mascret, sur le plateau du 13 Heures. Les Français se réunissent davantage, alors que le virus est de plus en plus contagieux. Après Omicron, responsable de la vague épidémique de janvier, "on a un variant d'Omicron, le BA.2, qui est encore plus contagieux. Ça veut dire qu'il va être difficile de lui échapper", poursuit Damien Mascret.



Pas de grande vague épidémique attendue

D'après les modélisations de l'Institut Pasteur, cette reprise épidémique ne devrait pas créer de grande vague. "Le beau temps est en train d'arriver, ce qui veut dire qu'on va être dehors et il y a moins de risque", ajoute Damien Mascret. Enfin, un tiers des patients hospitalisés avec le Covid-19 ont été admis pour d'autres pathologies et testés à l'occasion, sans être hospitalisés à cause de la maladie.

