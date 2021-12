Covid-19 : moins d’hospitalisations avec le variant Omicron selon une étude britannique

La nouvelle étude britannique est rassurante "car on voit une réduction des hospitalisations quand on est infecté par Omicron qui va de moins 50% à 70% par rapport à l’infection avec le variant Delta", indique le médecin Damien Mascret en direct du plateau du 20 Heures. Il y a cependant deux limites à cette étude. "La première c’est qu’on est dans une étude qui se passe à Londres où il y a une augmentation des hospitalisations", rappelle le médecin.



Omicron moins dangereux que le Delta chez les personnes plus âgées

Et la deuxième limite c’est que l’épidémie se répand chez les jeunes "et chez les jeunes on sait qu’il y a moins de formes graves", explique le médecin. Omicron serait donc moins dangereux que le Delta chez les personnes plus âgées. "D’abord ils sont plus nombreux à avoir fait leur rappel. Mais aussi pour des raisons anatomiques. Les chercheurs de Hong-Kong ont montré qu'avec le variant Delta on avait beaucoup de variants et de virus qui descendaient dans les poumons et ça fait des formes graves. Alors qu’avec Omicron ça descend moins dans les poumons, il y a donc moins de formes graves", poursuit Damien Mascret.