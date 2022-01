Covid-19 : les pharmacies débordées face aux demandes de dépistages

La foule ne cesse de s’agrandir devant une pharmacie à Limoges (Haute-Vienne) lundi 3 janvier. Des centaines de personnes viennent se faire dépister pour savoir si elles sont positives ou non au Covid-19. Une situation similaire à Nantes (Loire-Atlantique) ou à Strasbourg (Bas-Rhin). Partout en France, le variant Omicron progresse et beaucoup préfèrent ne prendre aucun risque. "On avait quelques symptômes, de la toux, donc il valait mieux quand même se faire tester", affirme un homme.

Un manque d’autotests

Tests PCR, antigéniques ou bien autotests, tous les moyens sont bons pour se faire dépister. Face à une telle demande, certaines pharmacies sont débordées, effectuant parfois des records de tests en une journée. Dans l’une d’entre elles à Lyon (Rhône), les autotests commencent à manquer. Une pénurie qui pourrait devenir encore un peu plus importante avec les obligations de tests dans les écoles.