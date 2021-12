Covid-19 : les contaminations au variant Omicron sont-elles sous-estimées en France ?

Alors que les données font état de 20% des contaminations au Covid-19 en France liées au variant Omicron, celles-ci seraient une sous-estimation. Cela s’explique notamment par un retard dans le criblage. "On séquence beaucoup moins en France. Jusqu’à 10 000 séquençages par semaine, contre plusieurs dizaines de milliers au Royaume-Uni et au Danemark, où Omicron est devenu majoritaire", détaille Quentin Bérichel.

L’arrivée d’une nouvelle méthode

"La méthode française est différente. Des enquêtes flash sont réalisées. On prend, au hasard, un échantillon de 10 000 tests positifs et au sein de cet échantillon, on analyse la part du variant Omicron", poursuit le journaliste. Pour une analyse au cas par cas, il faut du temps et des compétences. "Les laboratoires ne savent pas encore le faire. Les biologistes ont à disposition trois kits pour détecter un variant : un pour détecter le variant Alpha, le Bêta et le Delta. Toujours pas pour Omicron." Quand un test positif ne réagit pas à ces trois kits, le variant Omicron est soupçonné. En outre, les autorités ont annoncé une nouvelle méthode de criblage pour détecter ce variant depuis mardi 21 décembre.