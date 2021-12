Covid-19 : les chiffres de la cinquième vague en hausse, les spécialistes veulent rassurer

Y. Relat, C. Sinz, J. Jonas, A. Tranchant, France 3 Bourgogne

Entre l’explosion du nombre de nouveaux cas, près de 50 000 sur la journée du 3 décembre, et l’émergence du variant Omicron, l’inquiétude est de rigueur en ce qui concerne la situation sanitaire liée au Covid-19 en France. Les centres de vaccination sont pris d’assaut, comme à Dijon (Côte-d’Or). "J’ai envie d’être protégé et de protéger ma famille et mon entourage", explique un homme. D’autant que les fêtes de fin d’année approchent à grands pas.

Un pic attendu dans plusieurs semaines

Mais en plus de nombre de cas, les admissions en soins critiques sont en hausse de 51% sur une semaine. Si ce rebond inquiète, il n’est pas encore au niveau de l’année passée d’après les experts. "L’hiver dernier, nous avions une arrivée plus importante en nombre de patients, car il n’y avait pas de vaccination en cours. Aujourd’hui, la situation est sous contrôle. Nous voyons néanmoins monter le nombre de patients hospitalisés pour une forme grave, la majorité est non vaccinée", développe Pr Bruno Mégarbane, chef de service de réanimation, à l’hôpital Lariboisière (AP-HP). Selon certaines estimations, le pic de cette cinquième vague pourrait arriver dans quelques semaines.