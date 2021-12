Covid-19 : le variant Omicron inquiète l’Europe

Mardi 14 décembre, le Premier ministre britannique, Boris Johnson, a appelé sa population à se faire vacciner. En effet, selon les préconisations scientifiques, deux doses de vaccin ne suffisent plus.

À Londres (Royaume-Uni), des files d’attente interminables sont observables devant les centres de vaccination. Le Royaume-Uni souhaite mettre les bouchées doubles sur la vaccination afin de contrer le variant Omicron qui a fait au moins un mort dans le pays. L’hypothèse d’un variant "plus doux" a été balayée par Boris Johnson.

Omicron déjà bien implanté au Royaume-Uni

À Londres, le variant Omicron représente près de la moitié des contaminations. À l’échelle nationale, le variant représente 20% des contaminations. Le Royaume-Uni comptabilise actuellement près de 50 000 cas de Covid-19 par jour. Considéré comme plus contagieux, le variant Omicron serait également plus résistant au vaccin. Selon des études récentes, encore partielles, deux doses ne suffiraient plus. En effet, avec deux doses, le vaccin ne serait efficace qu’à 40%, 25 semaines après la deuxième injection. Avec trois doses, le vaccin serait efficace à 70-75%. L’OMS redoute une faible efficacité du vaccin. Présent dans 63 pays, le variant Omicron pourrait connaître une croissance rapide en France.