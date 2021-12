Covid-19 : le variant Omicron inquiète le Royaume-Uni

Le nombre de cas de variants Omicron double au Royaume-Uni tous les deux à trois jours, c'est-à-dire à une vitesse inédite, explique lundi 13 décembre Matthieu Boisseau, le correspondant de France Télévisions à Londres. Boris Johnson a pris la parole dimanche soir, et dans une allocution télévisée, il a annoncé un renforcement de la campagne de vaccination : d'ici la fin de l'année, toute personne âgée de 18 ans et plus pourra prétendre à une troisième dose. Tout cela donc avant le 31 décembre 2021.

Télétravail et port du masque

C'est, selon le Premier ministre britannique, le seul moyen d'obtenir un niveau de protection suffisant face à ce variant Omicron. Il pourrait y avoir un million de doses administrés chaque jour. Cela s'ajoute au retour du télétravail à partir de lundi matin ou le retour du port du masque obligatoire dans les commerces.