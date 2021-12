Covid-19 : le défilé du carnaval de Bâle en Suisse est annulé pour la troisième année consécutive

Le défile du carnaval de la ville de Bâle, le Morgenstreich, sera une nouvelle fois annulé en 2022, alors qu'il devait se tenir du 7 au 9 mars, a appris France Bleu Alsace. Une précaution que les organisateurs préfèrent prendre face à la menace du variant Omicron.

"La réglementation Covid actuelle n'autorise pas un tel défilé", a indiqué ce mercredi le comité organisateur. L'évènement avait déjà dû être annulé en 2020 et 2021, à cause de la pandémie de Covid-19. C'est pourtant l'un des carnavals les plus réputés d'Europe, inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco.

Le Morgenstreich pourrait ne pas être totalement annulé en 2022, et proposer une version allégée. Les modalités d'organisation seront connues à la fin mois de janvier.