Covid-19 : la France durcit ses conditions d’entrée pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni

Le Royaume-Uni vient de battre un nouveau record de contaminations depuis le début de la pandémie avec plus de 88 000 cas en 24 heures. Face à cette flambée, la France demandera notamment dès le 18 décembre un motif impérieux aux voyageurs en provenance du pays.

Face à la progression du variant Omicron Outre-Manche, la France resserre la vis pour les voyageurs en provenance du Royaume-Uni. Ils devront présenter un motif impérieux pour voyager vers la France et un test négatif de moins de 24 heures. Ils devront aussi s’isoler pendant deux jours dès leur arrivée en France. À la gare de Saint-Pancras, à Londres, une voyageuse a décidé d’anticiper en avançant son billet de train. "Dès que j’ai entendu parler des restrictions, je me suis dit que ça n’allait pas être faisable. On est dans le stress, tout change tout le temps, je suis épuisée", confie-t-elle.

Des répercussions dans les hôtels français

À cela s’ajoutent les mesures britanniques déjà en vigueur, comme des tests négatifs à l’arrivée et au départ. À la Gare du Nord à Paris, un voyageur dénonce "beaucoup de paperasse", même pour les personnes vaccinées. Et les restrictions ont déjà des conséquences sur les établissements touristiques. À Méribel, où 40% des visiteurs sont Britanniques, les annulations s’enchaînent dans les hôtels.