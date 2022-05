Covid-19 : l'épidémie est "contrôlée" mais n'est "pas terminée"

Avec la décrue des cas de Covid en France, en avons-nous enfin fini avec l'épidémie ? À court terme, en tout cas, le président du Conseil scientifique se veut rassurant. "On sort de cette cinquième vague Omicron [...]. Elle a été un peu plus longue que prévu. On va être optimiste de façon raisonnable sur les semaines et les mois qui viennent pour la France et l'Europe, avec probablement un printemps qui risque de bien se passer", a déclaré Jean-François Delfraissy au micro de franceinfo.

Un nouveau variant à la rentrée ?

D'ici la fin du mois de mai, il prévoit une baisse des contaminations autour de 5 000 à 10 000 cas par jour. Mais, selon lui, l'épidémie n'est pas finie. L'hypothèse de la survenue d'un nouveau variant est envisagée. "Pas tout de suite, on l'estime plutôt à la rentrée, mais si ça se trouve, il arrivera avant", explique-t-il, tout en assurant que la France dispose "des outils pour lutter". Dans son dernier point hebdomadaire, Santé Publique France confirme cette tendance à la baisse dans toutes les régions de l'Hexagone et dans toutes les classes d'âge.