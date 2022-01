Covid-19 : l'apparition d'un sous-variant d'Omicron est-elle inquiétante ?

"On parle de sous-variant car il a des mutations assez identiques au variant original Omicron", explique sur le plateau du 19/20 la journaliste Marina Carrère d'Encausse, jeudi 20 janvier. Il a été repéré en Chine, à Singapour, il circule en Allemagne et est rapidement devenu majoritaire au Danemark, "ce qui laisse penser qu'il pourrait être plus contagieux qu'Omicron", indique la journaliste. Une vingtaine de cas ont été détectés en France.

Vacciner la population mondiale

Alors qu'on pensait avoir atteint le pic de l'épidémie, les contaminations repartent à la hausse. "Ce sous-variant pourrait être la hausse de cette remontée d'infections", explique Marina Carrère d'Encausse. Certains sous-variants Delta en Angleterre n'ont pratiquement pas touché la France. "Ce qu'il faut comprendre est que tant qu'un virus est en circulation, il peut muter. Pour arrêter qu'il circule, il faut vacciner la population mondiale et donner des doses aux pays les plus pauvres", conclut la journaliste.