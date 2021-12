Covid-19 : Israël autorise une quatrième dose de vaccin pour les plus de 60 ans

Il y a un an, Israël était le premier pays au monde à vacciner contre le Covid-19. Face à l'arrivée du variant Omicron, le pays anticipe à nouveau mercredi 22 décembre, et autorise une quatrième dose de vaccin. "Cette décision a été prise sans trop de données scientifiques, c'est une proposition, c'est une chose à étudier mais on veut être prêt dans le cas échéant", explique le professeur Cyril Cohen, immunologue. La quatrième dose sera proposée aux personnes de plus de 60 ans, aux soignants et aux personnes avec des comorbidités.



S'armer face à Omicron

Le gouvernement cherche à éviter l'hypothèse d'un confinement. "Notre objectif est de vaincre cette nouvelle vague, tout en maintenant l'activité économique et l'éducation, autant que possible", a déclaré Naftali Bennett, le Premier ministre d'Israël. Dans ce même esprit, le pays vient de fermer ses frontières à toutes les destinations dans lesquelles le variant Omicron est présent.