Covid-19 : faut-il s'inquiéter du sous-variant BA.2 ?

Le sous-variant d'Omicron, BA.2, serait désormais majoritaire dans plusieurs pays. Ce sous-variant, scruté par la communauté scientifique, pourrait-il remettre en question la baisse de la vague Omicron attendue en France ? Le ministre de la Santé se veut rassurant. "Il n'y a pas, à ce stade, de connaissances sur les risques de contagiosité vis-à-vis de celles et ceux qui auraient été déjà contaminés par Omicron. Il ne changerait pas la donne", a expliqué Olivier Véran.

Suivre au plus près son évolution

Au Danemark, le nombre de cas quotidiens est reparti à la hausse, depuis que le sous-variant est devenu majoritaire. Il est toutefois trop tôt pour s'inquiéter selon Benjamin Davido, infectiologue : "Il n'y a pas de signes d'augmentation des hospitalisations avec ce variant. Au sein des populations vaccinées, on n'a pas l'impression qu'il y ait plus de risques de faire de formes graves." Certains scientifiques demandent toutefois de mettre en place des techniques de criblage pour suivre au plus près l'éventuelle propagation de cette mutation.