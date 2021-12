Covid-19 : face au variant Omicron, une vague de restrictions

Les mesures de restrictions s'enchaînent en Europe face à l'apparition du variant Omicron. "Le variant Omicron se balade sur la totalité des continents. En Allemagne, les non-vaccinés ne pourront plus accéder aux commerces non essentiels, aux bars et restaurants ainsi qu'aux lieux de cultes et de loisirs. En Belgique, un couvre-feu a été instauré, les bars et restaurants sont fermés à partir de 23 heures. Pour le Royaume-Uni, il vous faudra un test négatif de moins de 24 heures pour entrer sur le pays. Les voyageurs d'Afrique australe ne sont plus les bienvenus dans le pays", explique Jean Chamoulaud, journaliste à France Télévisions, qui fait le point sur la situation.

Le monde entier adopte des mesures restrictives

Est-ce que d'autres pays sur les autres continents adoptent des mesures restrictives ? Le Japon a décidé de fermer ses frontières à tous les visiteurs étrangers tout comme Israël. Pour se rendre aux États-Unis il vous faudra un test négatif de mois de 24 heures et la vaccination est obligatoire. "En Afrique, au Maroc, les voyageurs arrivant d'Afrique australe, de l'Allemagne, des Pays-Bas, de la France ou de la Grande-Bretagne ont une interdiction d'entrer sur le territoire", ajoute le journaliste de France Télévisions.