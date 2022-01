Covid-19 : en France, le taux d'incidence est l'un des plus élevés d'Europe

Depuis le 1er janvier, plus d'un Français sur dix a été testé positif au Covid-19. La France est aujourd'hui l'un des pays européens les plus touchés par la vague Omicron. Par million d'habitants, plus de 5 000 cas quotidiens, c'est bien plus que l'Italie, l'Allemagne ou l'Espagne. Seul le Danemark reste au-dessus. Les 10-19 ans affichent le taux d'incidence le plus élevé. L'école alimenterait l'épidémie selon plusieurs spécialistes, à l'image du Professeur Antoine Flahaut, épidémiologiste et directeur de l'Institut de santé globale à Genève : "On continue d'enseigner dans des écoles qui sont confinées, où l'air est mal ventilé et où l'on se contamine et après, on vient recontaminer sa famille."



Le pic des contaminations pas encore atteint

Un relâchement des gestes barrières est également pointé du doigt. "Probablement qu'on fait un peu moins attention, notamment lors des moments à risque comme les repas", estime le médecin généraliste Pascal Dureau à Vénissieux (Rhône). Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, constate en revanche que la France n'a pas encore atteint le pic de contaminations. Il maintient tout de même le calendrier des allègements. Omicron pèserait moins sur l'hôpital selon lui et le nombre de patients critiques diminue. La pression reste néanmoins forte avec plus de 30 000 hospitalisations Covid, mercredi 26 janvier au soir.

