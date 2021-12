Covid-19 : des tests à la chaîne dans le Béarn

Embouteillages pour se faire tester au Zénith de Pau (Pyrénées-Atlantiques), le plus grand centre de la région. Entre 800 et 1 000 tests sont réalisés chaque jour, sans rendez-vous. "On a fait un test antigénique avant les vacances, donc on voulait les confirmer", explique un automobiliste, qui se fait tester directement dans son véhicule. Les résultats sont obtenus dans la journée.

Explosion du variant Omicron

Le nombre de cas positif est en forte hausse sur le site. "On est sur des records de taux de positivité, à 15% depuis samedi 25 décembre contre moins de 10% la semaine passée", explique Steven Cens, médecin biologiste. Les résultats indiquent également un déferlement du variant Omicron. "Le virus a une capacité de développement phénoménal", poursuit Steven Cens. Toute la région est concernée par la multiplication des infections au nouveau variant.