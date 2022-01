Covid-19 : des personnes l'ont déjà contracté trois fois

Sandrine Fournier, auxiliaire de vie scolaire et vaccinée, connaît bien le Covid-19. En effet, elle l'a déjà eu trois fois, la dernière date d'il y a dix jours. "Au mois de décembre 2020, je l'ai recontracté. Là ça a été terrible, je suis restée trois semaines allongée, grosse fatigue. Et là, la troisième fois donc, c'est presque passé inaperçu", raconte-t-elle.

Une possible inégalité des systèmes immunitaires

Si les cas d'infections multiples restent rares, ils semblent se multiplier avec Omicron. Selon Santé publique France, il y a huit fois plus de risques d'être réinfecté avec le virus Omicron qu'avec le variant Delta. Pour Vincent Maréchal, professeur de virologie, cela s'explique par les anticorps présents dans les vaccins qui ne sont plus adaptés aux variants et "une inégalité des individus", notamment dans le système immunitaire.