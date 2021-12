Covid-19 : c'est la chasse à la troisième dose de vaccin

Cherche troisième dose de vaccin contre le Covid-19 désespérément. Et pour avoir un rendez-vous, il vaut mieux s'y prendre en avance. Une habitante de Lyon (Rhône), âgée de 64 ans, s'est inscrite dans la pharmacie de son quartier il y a trois semaines. Mais pour certains, c'est plus difficile. "On est sursollicité, et du coup on priorise les patients les plus fragiles", explique Ludivine Metrop, pharmacienne. À raison de vingt rendez-vous par jour, impossible en effet de contenter tout le monde alors que le gouvernement appelle les Français à se vacciner massivement une troisième fois. A Grenoble (Isère), dans un cabinet médical, Eva Martin, médecin généraliste, cumule les heures supplémentaires et vaccine le jour où elle ne travaille pas habituellement.

Une troisième dose "pertinente" contre Omicron

Selon certains médecins, des patients préfèrent attendre pour bénéficier d'un nouveau vaccin contre le variant Omicron. "On peut être rassuré sur le fait qu'une dose additionnelle avec les vaccins dont on dispose actuellement sera pertinente pour se protéger du variant Omicron. Jusqu'à quel point, c'est difficile de le dire encore, mais c'est pertinent", assure le Pr Lelièvre. À compter du 15 décembre, le pass sanitaire des plus de 65 ans ne sera plus valable sans la dose de rappel vaccinal.