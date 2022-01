Covid-19 : bientôt le pic des contaminations de la cinquième vague ?

Depuis quelques jours, la cinquième vague de Covid-19 marquerait le pas, selon certains signes apparus au Royaume-Uni. Le variant Omicron y a déferlé avant de se répandre en France. Or, depuis une semaine, les contaminations sont en baisse outre-Manche. Le pic de l'épidémie a été atteint durant les fêtes de fin d'année. "Nous espérons que les contaminations continuent de décroître, mais les enfants sont retournés à l'école cette semaine. Ça pourrait redonner de la force à l'épidémie", met en garde Simon R. Clarke, professeur de microbiologie à l'université de Reading (Royaume-Uni).







Un ralentissement observé en France





En France, les contaminations ne sont pas en baisse. En revanche, les derniers chiffres laissent entrevoir un ralentissement. L'épidémie continue de progresser, mais de manière plus lente, un signe encourageant. Le variant Omicron, très contagieux, serait pour beaucoup dans le ralentissement. "On arrive au bout du réservoir de personnes susceptibles d'être contaminées, et parce qu'on arrive au bout de ce réservoir, le virus a du mal à faire des cas secondaires. C'est pour ça que les générations d'infectées ne se renouvellent plus ", explique Pascal Crépey, épidémiologiste à l'École de Hautes Études en Santé Publique de Rennes (Ille-et-Vilaine).