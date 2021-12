Covid-19 : avec le variant Omicron, la crainte d’une vague dans la vague

60 866 nouvelles contaminations en France en 24 heures : le chiffre inquiète. Si le sommet de cette cinquième vague, celle du variant Delta, pourrait être atteint, un autre pic se profile : celui du variant Omicron. "Il y a un moment ou ce variant va envahir la planète comme son prédécesseur, le variant Delta. Donc le deuxième risque, c’est d’avoir une vague dans la vague", confie Olivier Véran, le ministre de la Santé. Un scénario redouté qui est déjà en train de se produire chez certains de nos voisins.

Accélérer la vaccination

"Il y a deux pays qui ont de l’avance : le Royaume-Uni et le Danemark. Donc là on va être fixé dans quelques jours sur l’ampleur de l’épidémie et ses conséquences", explique Yves Coppieters, épidémiologiste. Seule solution pour le gouvernement comme pour les médecins : accélérer le rappel de vaccination et appliquer strictement les gestes barrières, mais cela pourrait ne pas être suffisant.