Variant du Covid-19 : comment protéger les plus jeunes ?

Avec l’arrivée du variant du Covid-19 en Angleterre, il a été constaté que les plus jeunes pouvaient également être visés par le virus. Lundi 4 janvier, le reconfinement a été promulgué dans ce pays : les écoles vont rester fermées pour protéger les enfants. Une décision qui semble difficile à appliquer pour l’instant en France selon le professeur Robert Cohen, infectiologue et président du Conseil national de la pédiatrie. "On voit bien que ce n’est juste pas possible sur le temps", précise-t-il.

Tester massivement

Pour tenter de contrôler l’arrivée possible de ce variant du Covid-19 chez les jeunes, le professeur Robert Cohen prône une campagne de dépistage massive et ciblée. "Il faut les tester davantage. Non seulement il faut les tester pour savoir s’ils sont atteints du coronavirus ou pas mais il faut avoir un système de surveillance qui permet d’identifier assez tôt les épidémies et assez tôt de savoir si elles sont dues au variant", explique-t-il.