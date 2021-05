Variant du Covid-19 à Bordeaux : "Le dépistage est très bien suivi par la population", assure l'infectiologue Denis Malvy

A Bordeaux, où une mutation rare du variant britannique du Covid-19 a été détectée la semaine dernière, "le dépistage est très bien suivi par la population", a assuré mercredi 26 mai, sur franceinfo, Denis Malvy, infectiologue, membre du conseil scientifique et chef du service des maladies infectieuses et tropicales au CHU de Bordeaux. "Ce variant autochtone exprime des mutations qui sont susceptibles d'être associées à des effets dont nous ne voulons pas", explique l'infectiologue. Les mesures prises à Bordeaux vont "servir de leçon pour les mois à venir", ajoute Denis Malvy.

franceinfo : A Bordeaux, un cas particulier du variant du Covid a été détecté. Quelle est la situation ce mercredi soir ?

Denis Malvy : Nous avons fait face à un variant autochtone qui est l'adaptation du variant britannique, présent sur le sol aquitain. Nous sommes dans une région où le virus a moins circulé ailleurs qu'en France et où nous sommes dans la course poursuite entre la capacité du virus à s'adapter et l'outil vaccinal qui est à notre disposition et qu'il faut déployer avec célérité. Ce variant autochtone exprime des mutations qui sont susceptibles d'être associées à des effets dont nous ne voulons pas. D'où une réponse inédite qui a été réalisée, réponse de freinage comportant les deux mains de la réponse à la pandémie. Le 'tester-tracer-isoler', qui a été inauguré vendredi dans ce quartier et aux alentours de ce quartier, dans la cité de Bordeaux et sa métropole. Et une campagne de vaccination intensive visant les jeunes. Dès l'âge de 18 ans, toute personne vivant dans le quartier de Bacalan pourra recevoir le schéma vaccinal. À ce jour, le dépistage est très bien suivi par la population. La vaccination a commencé ce mercredi après-midi. Nous suivons ces données qui sont en rassurantes. Les écoles ont repris leurs activités ce matin. C'est un scénario qui va nous servir de leçon pour les mois à venir. A côté des variants d'importation pour lesquels nous sommes dans un scénario d'exclusion, là, nous avons affaire à un phénomène inéluctable, mais qui n'est pas infini dans le temps et sur lequel il faudra être vigilant et réactif dans les mois qui viennent et qui, je l'espère, nous amèneront jusqu'à la fin de la pandémie.

"Nous ne voulons pas de l'implantation de ce variant sur notre territoire." Denis Malvy à franceinfo

Est-ce qu'il faut s'inquiéter de l'évolution du variant indien au Royaume Uni ?

Je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter à cause des précautions que les pays sont en train de prendre ou à cause de ce que l'on commence à connaître de ces variants indiens. Il y a notamment un de ces variants qui nous préoccupe particulièrement parce qu'il est associé à une capacité de transmission plus élevée que le variant britannique qui avait pris le pas il y a huit mois de cela, en France, sur le virus historique. C'est pour cela que des mesures sont en train d'être prises pour empêcher son introduction sur notre territoire. Il a déjà été repéré à plusieurs reprises. Des mesures sont intensifiées visant à exclure son implantation. Au Conseil scientifique, nous avons produit un avis scientifique tout à fait spécifique à ce variant. Je peux vous dire que nous avons formulé deux types de mesures. Une mesure comportant un isolement strict de toute personne venant d'une zone épidémique. Et une autre comportant essentiellement des mesures de test avant l'arrivée sur le territoire. Quoiqu'il en soit, il faut être extrêmement vigilant et viser l'exclusion.

Est ce qu'on peut en déduire que ce variant indien est résistant au vaccin ?

On ne peut pas dire cela. Le Royaume-Uni a vacciné avec le vaccin AstraZeneca, qui a sa propre efficacité intrinsèque. Et les données qui sont à notre disposition attestent le fait que vis-à-vis du variant indien, il conserve le même niveau d'efficacité que vis-à-vis du variant britannique lui-même. Il y a un doute néanmoins qui est en train d'être étudié, d'une susceptibilité à diminuer, chez les plus fragiles, la durée de cette réponse de protection vaccinale. C'est un argument supplémentaire pour nous pour être dans un scénario clairement d'exclusion. Nous ne voulons pas de l'implantation de ce variant sur notre territoire.