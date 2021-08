DIRECT. Covid-19 : pour Jean-François Delfraissy, une "troisième dose" sera nécessaire "pour une grande partie de la population vaccinée"

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COVID_19

: Sur le plateau de Jean-Jacques Bourdin, Gilles Pialoux, chef du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris, a assuré qu'"à l'hôpital, on est à 89-90% de non-vaccinés". Actuellement, "c'est une épidémie de non-vaccinés, la pression vient des non-vaccinés", a-t-il ajouté.

: "Je pense qu'on ira à une troisième dose pour une grande partie de la population vaccinée."



Jean-François Delfraissy, le président du conseil scientifique, était l'invité de "Télématin" sur France 2. Selon lui, une troisième dose, qui va être injectée aux personnes fragiles et de plus de 65 ans, comme l'a préconisé la Haute Autorité de santé (HAS), sera nécessaire pour la plupart des vaccinés.

: Le rapport demandé par le président américain Joe Biden à ses services de renseignement sur l'origine du Covid-19 ne permet pas de trancher cette question sensible, source de frictions entre Washington et Pékin, avancent le Washington Post et le Wall Street Journal (articles en anglais).

• Première médaille pour la France à Tokyo avec le bronze de Marie Patouillet en para-cyclisme. Suivez en direct les épreuves.



• C'est la rentrée pour l'exécutif et Emmanuel Macron. Après un été assez chaud, l'agenda politique de la rentrée s'annonce déjà bien chargé.





• Le Maroc regrette la décision "complétement injustifiée" de l'Algérie de rompre les relations diplomatiques.



• Le confinement et le couvre-feu en vigueur depuis le 30 juillet en Martinique ont été prolongés de trois semaines supplémentaires, jusqu'au 19 septembre inclus, annonce la préfecture de l'île dans un communiqué.

: L'ex-gouverneur de l'Etat de New York, Andrew Cuomo, qui a démissionné après avoir été accusé de harcèlement sexuel, s'est vu retirer son Emmy qui avait récompensé ses briefings télévisés pendant les premiers mois de la pandémie de Covid-19. Ses points de presse, jugés rationnels et rassurants, s'éloignaient de ceux, plus chaotiques, de Donald Trump et avaient été salués par l'Académie de la Télévision.

: Le Parisien consacre sa première page à l'arrivée des médicaments contre le Covid-19 qui pourraient être autorisés dans "quelques semaines". "Ils seraient efficaces pour les malades à haut risque et devraient réduire le nombre d'hospitalisations", avance le quotidien.







: Le premier lobby américain des armes à feu, la National Rifle Association (NRA), annule son grand congrès annuel en raison des inquiétudes liées à la propagation du Covid-19. Cette annonce est la conséquence du retrait de plusieurs fabricants d'armes, préoccupés par la perspective d'une réunion susceptible d'attirer plusieurs dizaines de milliers de personnes dans un même lieu clos à Houston.

• Joe Biden a confirmé la date butoir du 31 août pour terminer la "mission" de l'armée américaine en Afghanistan, évoquant la menace "croissante" d'une attaque du groupe Etat islamique (EI) contre les soldats et les civils massés à l'aéroport de Kaboul pour être évacués.





• Un monument s'est éteint. Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watts, est mort hier à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent, déplorant la disparition de "l'un des plus grands batteurs de sa génération".



• C'est la rentrée pour l'exécutif et Emmanuel Macron. Le chef de l'Etat réunit successivement un donseil restreint de défense et de sécurité nationale, dans le contexte de la chute de Kaboul aux mains des talibans, puis le désormais habituel conseil de défense contre le Covid-19 et enfin le Conseil des ministres.