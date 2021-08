Covid-19 : les vaccins seraient moins efficaces contre le variant Delta, mais le bénéfice de la vaccination reste supérieur

Selon une étude, aux États-Unis, l'efficacité des vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna contre le Covid-19 est tombée à 66%, depuis que le variant Delta est devenu majoritaire.

Aux États-Unis, depuis que le variant Delta du Covid-19 est devenu majoritaire, l'efficacité des vaccins des laboratoires Pfizer et Moderna contre le Covid-19 est tombée à 66%. Entre les mois de décembre et d'avril, ce taux s'élevait à 91%. Cette baisse de l'efficacité est directement liée au variant Delta, mais aussi, et naturellement, à l'avancée dans le temps.

Une réduction de l'efficacité des vaccins modérée

Ces données proviennent d'une étude menée sur des milliers d'employés d'hôpitaux, testés chaque semaine dans six États américains. Toutefois, selon ses auteurs, la réduction de l'efficacité des vaccins n'est que modérée. Le bénéfice de la vaccination reste supérieur. Par ailleurs, une autre étude réalisée sur des patients à Los Angeles montre que les personnes non vaccinées ont 29% plus de risques d'être hospitalisées.