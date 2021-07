Covid-19 : le variant Delta perturbe les vacances des Français

Cet été, de nombreux Français ont décidé d’aller passer leurs vacances sur le littoral pour oublier l’épidémie de Covid-19. Parmi les destinations les plus prisées, la côte Atlantique et la Méditerranée. Mais cette carte en cache une autre, celle de la circulation du virus. Avec 247 cas recensés pour 100 000 habitants, les Pyrénées-Orientales ont enregistré le taux d’incidence le plus élevé de l’Hexagone. Dès ce dimanche 18 juillet, les bars et les restaurants devront fermer à 23 heures.

"On n’arrive pas à travailler"

Une décision regrettée par de nombreux gérants. "On n’arrive pas à travailler", regrette un gérant de restaurant. Cette flambée des contaminations inquiète certains vacanciers. "On se pensait tranquilles et tout d’un coup, on est dans le rouge", confie une vacancière. D'autres essayent malgré tout d'oublier le Covid-19 en adaptant leur programme pour profiter des vacances.