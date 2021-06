Variant Delta du Covid-19 : les Landes sous surveillance

À Capbreton (Landes), les gendarmes patrouillent le week-end des 5 et 6 juin pour rappeler que le port du masque est toujours obligatoire. Avec le beau temps et l'assouplissement des restrictions sanitaires, certains sont moins soucieux des gestes barrières contre le Covid-19. "Au bord de l'océan, c'est dommage de l'avoir quand même, d'être masqué, c'est embêtant", affirme un jeune homme.

Une centaine de cas en France

Pourtant, dans les Landes et la Nouvelle-Aquitaine en général, l'apparition de dizaines de cas de variant indien inquiètent. "La situation sanitaire s'est dégradée depuis quelques semaines. L'ARS estime à une cinquantaine de personnes concernées", précise Cécile, Bigot-Dekeyser, préfète des Landes. Dans le département, 31 cas sont avérés et une vingtaine d'autres soupçonnés. Au niveau national, plus d'une centaine de cas ont été confirmés par séquençage, la plupart étant liés à des retours de voyage à l'étranger.