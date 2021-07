Variant Delta du Covid-19 : les conditions d'entrée en France bientôt renforcées ?

Le variant Delta représente, mercredi 7 juillet, 40% des contaminations en France et pourrait pousser le gouvernement à durcir l'accès aux frontières.

Le variant Delta du Covid-19 est le grand risque de ces vacances d'été. Les autorités françaises sont inquiètes du rebond de l'épidémie en Europe, et notamment au Portugal, en Espagne et au Royaume-Uni. Les conditions d'entrée en France pourraient donc être renforcées pour éviter une nouvelle vague même si, pour l'instant, seuls les voyageurs non-vaccinés en provenance de Grande-Bretagne doivent s'auto-isoler sept jours. Le pass sanitaire suffit pour les autres voyageurs, à l'image d'un homme revenant du Portugal : "J'ai fait un test PCR rapide dans une pharmacie au Portugal et j'ai dû le présenter avant de rentrer dans l'avion au départ."

2,2 millions de contrôles entre le 28 juin et le 4 juillet

2,2 millions de contrôles ont été effectués aux frontières françaises entre le 28 juin et le 4 juillet, et 242 personnes n'ont pas eu le droit de rentrer dans le pays, mais les contrôles ne sont pas forcément systématiques, comme pour des touristes français en voyage à Rome (Italie). Si la situation sanitaire s'aggrave dans les autres pays, le gouvernement n'exclut pas d'annoncer de nouvelles restrictions.