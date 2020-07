Vaccins : les essais cliniques avancent-ils rapidement ?

Pour mettre un terme à l'épidémie de Covid-19, trouver un vaccin contre le virus reste essentiel. "Actuellement, 200 projets de vaccins sont menés dont 23 sont déjà en phase clinique. Trois laboratoires se disent en phase 3, c'est-à-dire qu'ils testent leurs produits à grande échelle sur l'homme. C'est le dernier stade avant une homologation", explique la journaliste Saada Soubane sur le plateau du 19/20.



Une course au vaccin

Sur le podium de la recherche, on retrouve l'Américain Biotech Moderna. Le laboratoire a annoncé mener un test sur 30 000 volontaires américains. "Vient ensuite le laboratoire chinois Sinova Biotech, qui a annoncé tester le vaccin sur 9 000 personnes en partenariat avec le Brésil. Enfin, l'Européen Astra Zeneca dirige des essais en phase 2 et 3 au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud", précise la journaliste.

